Ritorno del fercolo di Maria, cambia la mobilità

Cambia la mobilità ad Enna in occasione del rientro del fercolo di Maria SS. Addolorata da Roma in occasione del Giubileo delle Confraternite.

L’ordinanza

Il Comando di Polizia Locale di Enna ha emesso due ordinanze tenuto conto che le operazioni avverranno con un autoarticolato di notevoli dimensioni che dovrà accedere dalla via Roma fino alla piazza Umberto I.

I divieti

Dalle ore 18.00 del 21 maggio all’una del 22 maggio ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in tutta la piazza Umberto I compreso l’emiciclo antistante il Teatro Neglia, in ambo i lati della via Roma nel tratto compreso tra il civ. 317 ed il civ. 372.

Contestualmente, nello stesso giorno, vigerà il divieto temporaneo di transito, nel tratto di via Roma Compreso tra il civ. 317 ed il civ. 372, per il tempo strettamente necessario al transito dell’autoarticolato che porterà il fercolo di Maria SS. Addolorata in piazza Umberto I e la successiva traslazione del simulacro fino all’omonima chiesa sita in via Mercato S. Antonio.

Inoltre, dalle 16 alle 21 del 21 maggio ci sarà il divieto sosta e di transito, nel tratto di via della Resistenza antistante il civ. 111 (piazzale adibito a parcheggio ove insiste l’associazione Misericordia Enna;

Dalle 18 del 21 maggio all’una del 22 maggio è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, anche in ambo i lati del tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via S. Girolamo e l’intersezione con piazza Coppola inclusa.