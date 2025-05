Alta velocità Palermo-Catania, Marano (M5s): “Persi fondi Pnrr, chiarezza su responsabilità”

La deputata regionale e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars interviene sui ritardi nella realizzazione dei due lotti che causeranno la riprogrammazione dei lavori su altri fondi.

“Dall’alta velocità all’alta incapacità è stato un attimo. A causa dei ritardi nella realizzazione di due lotti della tratta ferroviaria Palermo-Catania, infatti, i lavori non potranno essere ultimati rispettando i termini previsti dal Pnrr. Sfuma così una importantissima opportunità di sfruttare i finanziamenti del Pnrr per migliorare le carenti infrastrutture della Sicilia e a farne le spese saranno i cittadini siciliani che non solo non vedranno la conclusione dell’opera entro il 2026, così come era stato previsto, ma adesso si dovrà attingere a fondi alternativi per la sua realizzazione, andando a penalizzare altre opere”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana.

“Chiediamo chiarezza sulle responsabilità – prosegue la parlamentare regionale – Ci convincono molto poco le presunte motivazioni che avrebbero causato i ritardi e che sono state riportate dalla stampa e cioè la siccità e la carenza di manodopera specializzata. Di certo siamo di fronte ad una beffa insopportabile. Non è con questa gestione approssimativa, pasticciata e fallimentare che si garantirà ai siciliani il diritto alla mobilità”.

“Il governo regionale – conclude Marano – abbia un sussulto di dignità e si attivi immediatamente nell’interesse dei siciliani affinché chiarezza venga fatta anche sulla riprogrammazione dei fondi perché bisognerà capire a quali progetti erano destinati le risorse che adesso dovranno andare a garantire il completamento della Palermo-Catania. Un danno enorme alla collettività di cui qualcuno dovrà necessariamente rispondere”.