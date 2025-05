Esordio al Meazza per Rutella, è il primo arbitro ennese in A

Per la prima volta un arbitro ennese esordirà nel campionato di calcio di Serie A. Toccherà a Daniele Rutella dirigere, sabato prossimo, Milan-Monza, derby lombardo valevole quale ultima giornata del massimo campionato italiano.

L’esordio al Meazza

Una giornata storica, dunque, si preannuncia per la Sezione arbitri di Enna. Un esordio, per Rutella, nel tempio del calcio italiano, ovvero in quello stadio Meazza dove hanno scritto la storia del football italiano e non solo giocatori come Rivera, Maldini, Van Basten, Gullit, Baresi, Pirlo, Rijkaard e tanti altri. Un traguardo, per la giacchetta nera ennese, che lo ripaga soprattutto per i sacrifici dimostrati sino a oggi.

La carriera

Infatti, Daniele Rutella, classe 1991, nel suo percorso è stato nominato, nel 2010-2011, “Talent & Mentor” del Progetto Uefa, mentre nel 2013 è stato premiato come uno dei migliori direttori di gara della Sicilia agli Oscar del calcio; l’anno successivo è approdato alla Can D e nel 2017 alla Can C. Nel 2017-2018 consacrato come migliore arbitro siciliano, riconoscimento assegnatogli da una giuria presieduta dall’ex arbitro Paolo Casarin, fino ad approdare, nella stagione 2022-2023, nell’organico dei fischietti a disposizione della Can di Serie A e B.

Quest’anno, dopo aver diretto alcune partire del campionato cadetto, ecco arrivare, per sabato 24 maggio 2025, l’atteso storico momento: l’esordio in Serie A. Una data memorabile e indelebile non solo per Daniele Rutella e la Sezione arbitri di Enna, ma anche per tutto lo sport del territorio.