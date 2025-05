Un incontro sui diritti nella sala conferenze della Kore

Un focus sui diritti nello stato di diritto, ma anche sugli interessi privati nello stato di diritto. Se ne discute in un convegno dal titolo “Vizi, virtù e rule of law: potere, diritti e limiti giuridici” oggi, 21 maggio, e domani alla sala conferenze dell’università Kore. A raccolta i nomi più prestigiosi del panorama accademico nazionale che si confrontano, dalla democrazia e alle virtù di Aristotele ai giorni nostri. La prima sessione, quella di oggi, dedicata ai diritti e ai limiti giuridici è presieduta dal docente della Kore, Salvatore Curreri, mentre domani una seconda sessione dal tema “Serve la virtù per lo stato di diritto?” e “Quali virtù? Quali vizi?” sono presiedute rispettivamente dalle docenti Giuseppina Barcellona e Antonella Scaravilli . Presente anche il direttore del dipartimento di scienze giuridiche ed economiche della Kore, Raffaele Scuderi