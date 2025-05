Salute e Sicurezza negli ambienti domestici, seminario alla Kore

Nella giornata di ieri si è svolto presso i locali dell’Università “Kore” di Enna un seminario dal titolo “Salute e Sicurezza negli ambienti domestici: prospettive per gli studenti universitari” l’evento è stato organizzato dal prof. Ermanno Vitale Associato di Medicina del Lavoro presso l’Università “Kore” di Enna e direttore dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Enna e dalla Dottoressa Gabriella Rappa direttrice territoriale INAIL Caltanissetta-Enna. L’evento è stato rivolto agli studenti dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria e Architettura. Tra i relatori sono stati presenti per l’Università “Kore” il professore Massimiliano Esposito Associato di Medicina Legale e il Dottor Valentino Gallina professore a contratto di Analisi dei Rischi, mentre per INAIL sono intervenuti il dottor Roberto Sciarrino consulente tecnico per la salute e sicurezza INAIL Sicilia e la dottoressa Anna Maria Bonelli responsabile della sede INAIL di Enna. Sono stati trattati, in maniera approfondita, i concetti di pericolo e il rischio negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita e analizzati gli strumenti che possono essere messi in campo per prevenire gli infortuni in entrambi i contesti. Il professore Vitale dichiara “è opportuno che gli studenti abbiano contezza degli strumenti che INAIL mette in campo al fine di tutelare gli infortuni in ambito domestico che parallelamente a quelli che occorrono in ambiente di lavoro possono determinare esiti invalidanti. Ringrazio ancora INAIL per l’impulso promotore e mi auguro che si possano attuare ulteriori future collaborazioni”.