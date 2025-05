Dissesto, sciolto il Consiglio comunale di Aidone, nominato il commissario

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato il decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Aidone.

Nominato il commissario

Il presidente della Regione ha nominato Livio Davide Cardaci Commissario straordinario del Comune di Aidone” in sostituzione del Consiglio comunale sciolto fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale” si legge nel decreto. Potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Le ragioni dello scioglimento

Nel marzo scorso, l’assessorato regionale agli Enti locali aveva avviato il procedimento ed al centro della vicenda c’è il dissesto finanziario del Comune dichiarato dal Consiglio comunale nella seduta del dicembre del 2020.

I funzionari regionali hanno prodotto una relazione da parte del ministero dell’Interno che “non ha riconosciuto validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone, decretando la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio”.

E nonostante il Comune di Aidone avesse adottato “una seconda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato” lo stesso ministero “ha ribadito di non riconoscere la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone con la seconda proposta presentata dall’ente, decretando di conseguenza, in via definitiva, la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

Inoltre, il Ministero “ha, altresì, accertato l’avvenuta presentazione oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni stabilito dalla legge”.