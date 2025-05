La giornata del Sollievo dedicata alle cure palliative all’Umberto I

Domenica 25 maggio si terrà la 24ª Giornata del Sollievo, un’importante iniziativa dedicata al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie croniche e terminali. In linea con l’invito dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la giornata sarà dedicata alle Cure Palliative.

In questa occasione, il Dott. Paolo Lo Manto, responsabile dell’U.O. Cure palliative dell’ASP di Enna, insieme ai suoi collaboratori e in sinergia con la Direzione Aziendale, accoglierà i cittadini interessati presso l’ingresso principale dell’Ospedale Umberto I di Enna, dalle ore 9:00 alle 13:00. Sarà un’opportunità per ricevere informazioni chiare e aggiornate sull’assistenza domiciliare e residenziale in Cure Palliative, un servizio fondamentale per garantire conforto, dignità e supporto alle persone in fase avanzata di malattia.

L’ASP di Enna invita la comunità a partecipare e a condividere questa giornata di sensibilizzazione, per promuovere una cultura del sollievo e del rispetto verso chi affronta percorsi di cura complessi.