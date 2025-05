Traffico internazionale di doping, assolto in Appello

La Quinta sezione della Corte di Appello di Milano ha assolto da ogni accusa un uomo, L.M., finito sotto processo a seguito di un’inchiesta su scala nazionale portata a termine nel 2019 dai carabinieri del Comando per la Tutela della Salute di Roma, con la collaborazione di oltre 200 militari dell’Arma di Enna per traffico internazionale di sostanze dopanti, anabolizzanti e stupefacenti. Nella vicenda furono coinvolti due fratelli di Nissoria.

Condannato e poi assolto

Furono emesse, in quella circostanza, le misure cautelari nei confronti di 12 persone. Ne scaturì un procedimento in Tribunale e L.M., difeso dall’avvocato Andrea Di Salvo del foro di Enna, venne condannato in primo grado ad un anno di reclusione per ricettazione ed utilizzo e somministrazione di sostanze dopanti. Il legale dell’imputato ha poi presentato ricorso in Appello, i cui giudici hanno ribaltato il giudizio con una sentenza di assoluzione