Elezioni, verso un’alleanza socialista, incontro ad Agira

Incontro ad Agira tra le delegazioni provinciali del Partito Socialista Italiano (PSI) e dei Liberalsocialisti per l’Italia. In rappresentanza di quest’ultima Santo Trovato, segretario provinciale e Carmelo Contino, responsabile regionale del dipartimento organizzazione. Lo scopo dell’iniziativa è l’avvio un confronto politico in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 nei comuni della provincia di Enna.

I temi in comune

Secondo quanto fanno sapere Alessio Genovese, segretario provinciale PSI Enna, Santo Trovato e Carmelo Contino i due partiti condividono alcuni temi: giustizia sociale, legalità, sviluppo sostenibile, partecipazione democratica e ascolto attivo delle comunità.

“Siamo sulla stessa lunghezza d’onda ha dichiarato Trovato e determinati a riportare la politica tra le persone, restituendo voce e dignità a chi oggi ne è distante per sfiducia e disillusione. Unire le anime socialiste non è solo possibile, ma necessario, per diventare un riferimento forte, a partire da Enna e Agira, fino a tutta Italia.”

Il confronto, come spiegano gli esponenti politici, “continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di coinvolgere amministratori, militanti e cittadini in un progetto alternativo, credibile e partecipato, capace di dare nuova forza e visibilità alla cultura socialista”