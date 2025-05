Giornata internazionale dei bambini scomparsi, iniziativa a Enna

Nella mattinata di domenica 25 maggio personale della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna, in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi, ha predisposto una campagna di sensibilizzazione nel territorio del capoluogo ennese, nel quartiere monte e nei pressi di Pergusa (fraz. di Enna).

Nel corso della giornata, il suddetto personale, al fine di rivolgere ai ragazzi informazioni utili, ha provveduto alla distribuzione di varie brochure inerenti la tematica dei bambini scomparsi e in particolare l’attività di divulgazione è mirata ad incentivare la cultura della prevenzione, facendo conoscere ad un’ampia platea di giovani, tutti gli strumenti a loro disposizione.

Infatti, in concomitanza alla Fondazione Amber Alert Europe, attiva sui temi dei bambini scomparsi e a rischio, quest’anno la Polizia di Stato ha realizzato la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero d’emergenza 112”, per diffondere consigli utili ai genitori che affrontano la scomparsa di un figlio.

E’ stata ribadita, inoltre, l’importanza dell’uso dell’applicazione “YOUPOL” con cui è possibile contattare in modalità anonima la Polizia di Stato, per segnalare episodi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga