Porta droga ad un familiare in carcere, arrestato

Avrebbe voluto recapitare 100 grammi di cocaina e hashish ad un parente detenuto nel carcere di Enna. E per farlo avrebbe deciso di nascondere la merce nelle sue parti intime ma non avrebbe fatto i conti con il controllo minuzioso della Polizia penitenziaria che ha tratto in arresto il ventenne, proveniente da un’altra Regione.

Lo scopo della visita

Era venuto ad Enna per trovare il suo familiare ed il piano era di passare la cocaina e l’hashish durante il colloquio. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i cani antidroga: la perquisizione ha confermato la presenza dello stupefacente mentre altra droga è stata trovata nella macchina del ventenne.

Il sindacato di polizia

Il consigliere nazionale del USPP, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, Filippo Bellavia esprime grande soddisfazione per l’operazione di polizia giudiziaria portata a termine dai colleghi che, malgrado la grave carenza di personale di polizia, sono riusciti comunque a scongiurare ed impedire l’introduzione della sostanza stupefacente che avrebbe sicuramente generato difficoltà gestionali degli assuntori detenuti.