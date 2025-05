29 maggio alle 18:30 il fotografo Massimo Siragusa presenta il libro “Il Paesaggio siamo noi” al Garage Arts Platform

Giovedì 29 alle 18:30 Massimo Siragusa presenta al Garage Arts Platform suo libro IL PAESAGGIO SIAMO NOI (Postcart Edizioni 2025). Ingresso libera con tessera garage 24-25.

Nel libro Massimo Siragusa mette in pausa la macchina fotografica e si affida alle parole, intrecciando libri di fotografia e opere letterarie in una riflessione sul legame profondo tra luoghi e identità. Il paesaggio, qui, è molto più di uno sfondo: è uno specchio, un corpo vivo che racconta chi siamo, le nostre abitudini, aspirazioni e contraddizioni. Il paesaggio parla di noi. In ogni dettaglio, anche il più insignificante, si riflette il nostro modo di abitare, costruire e immaginare il mondo.

Il libro è un invito ad accostarsi ai luoghi con un atteggiamento di curiosità e ascolto, a osservare ciò che ci circonda con più attenzione e consapevolezza, riscoprendo nella materia del quotidiano la possibilità non solo di riconoscerci, ma di imparare a lasciarci sorprendere da ciò che un istante qualunque può improvvisamente rivelare. È un libro che si legge come un racconto e si attraversa come un paesaggio: stratificato, sorprendente, vivo e denso di significati. È un invito a vedere ciò che ci circonda. E, nel farlo, riconoscerci.



Massimo Siragusa è docente allo IED di Roma e all’Accademia Abadir di Catania. Alla professione di fotografo ha affiancato, da vari anni, l’attività di curatore ed è direttore artistico del Ragusa Foto Festival. Ha collaborato con numerose istituzioni pubbliche e fondazioni private e le sue fotografie si trovano nelle collezioni permanenti dei Musei Vaticani, della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, del Mart di Rovereto e del Museo di Roma in Trastevere. Ha vinto 4 World Press Photo Award, 3 Sony Award e ha pubblicato 16 libri tra cui Teatro d’Italia, Il Cretto Grande e Roma. Vive tra Roma e Catania.



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci , 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Massimo Siragusa

Prezzo: 0.00