Giovedì 29 maggio i corti di canecapovolto e ultracorpi su Enna Pride e su libertà dei corpi in Garage

A due giorni dall’EnnaPride 2025, il 29 maggio alle 20:30 il progetto di ultracorpi e canecapovolto torna in garage e propone un approccio cinematografico non convenzionale alle tematiche LGBTQIA+.

Verranno proiettati i corti “Diavoli Incarnati” sul primo Pride ad Enna e “No Body No Place” [18+] per la rivendicazione dei corpi liberi.

A seguire The Ox*: Eletronic Body Music.



Il garage invita tutt* a partecipare e dialogare con i rappresentati di ultracorpi e canecapovolto (Tiziana Portera e Alessandro Aiello), in particolar modo le persone e associazioni che hanno promosso e organizzato la prima storica edizione e organizzano la seconda edizione del Pride a Enna. L’ingresso è libero con tessera garage 24/25.



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:30

Artista: canecapovolto e ultracorpi

Prezzo: 0.00