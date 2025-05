Frenkin Official: un’amicizia diventa un duo musicale

Dalla provincia di Bergamo a Roma, un viaggio artistico che unisce due amici in una produzione musicale intensa e originale. In arrivo il nuovo album a ottobre 2025.

Cosa hanno in comune una crociera nel Mar Baltico e un duo musicale italiano? La risposta è Frenkin Official, progetto nato nel 2024 dalla passione condivisa per la musica di Diego (bergamasco) e Mike (romano), amici inseparabili nonostante i chilometri che li dividono.



La loro storia ha inizio nel 2013, a bordo di una nave diretta verso le capitali baltiche. Diego viaggiava con un amico, Mike con sua moglie. Tra i due è subito scattata una sintonia fuori dal comune, destinata a trasformarsi in un’amicizia solida e duratura, oggi sublimata in un’avventura musicale.

Nel 2024, Diego decide di dare forma a questa intesa fondando Frenkin Official, duo che unisce il suo talento per la produzione musicale con la vena creativa di Mike, autore dei testi. Il loro stile spazia tra rap e pop, senza seguire mode o riferimenti precisi, ma cercando sempre un’identità originale. I loro brani parlano di esperienze personali, realtà quotidiana e temi sociali, con uno sguardo che non rinuncia mai a speranza e ottimismo.

La collaborazione tra i due è tanto definita quanto flessibile: Mike scrive i testi, spesso di getto, mentre Diego cura musica e cantato. Ma spesso le idee nascono insieme, in un confronto continuo dove anche i ruoli si contaminano: Diego suggerisce modifiche ai testi, Mike dà input sul genere musicale più adatto.

In appena un anno, la loro produzione ha raggiunto numeri impressionanti: sette album pubblicati su Spotify, con l’ultimo, Harabanana, composto da ben 19 brani. Ogni pezzo nasce da un’intuizione, un’emozione, una “folgorazione” vissuta da uno dei due, sempre con la stessa energia e dedizione.

Il prossimo capitolo della loro storia musicale è atteso per ottobre 2025, con l’uscita del nuovo album. I brani sono quasi tutti pronti, anche se il titolo è ancora in fase di definizione.

Nel frattempo, Frenkin Official continua a crescere, raccontando il mondo con occhi diversi e una voce che sa essere insieme personale e universale. Un progetto nato dal caso, cresciuto con l’amicizia e alimentato da una passione autentica per la musica.