Maestro d’opera, artigiano ennese premiato a Bologna

A Primo Giovanni De Rose il diploma di maestro d’opera e di esperienza per la sua quarantennale attività di artigiano artistico del vetro. Gli è stato consegnato a Bologna, il 26 maggio scorso, dall’Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap), Confartigianato Imprese e Coordinamento nazionale dei Maestri di Confartigianato.

Valorizzare gli artigiani

Con il conferimento di questo diploma a De Rose e ad altri 25 artigiani provenienti da tutta Italia, l’Anap intende “valorizzare e sottolineare l’importanza del lavoro svolto dei maestri artigiani iscritti nell’introdurre innovazioni e nel contribuire all’affermazione del made in Italy, espressione di qualità, competenza e creatività”. Parole di elogia per De Rose usa Vincenzo Mantegna, presidente regionale dell’Anap Sicilia: “Primo Giovanni De Rose, con la sua arte, rappresenta una figura centrale, sia come fonte di memoria ed esperienza da trasmettere alle nuove generazioni, sia come cerniera fra la tradizione artigianale e l’innovazione del prodotto, per favorire la ricerca del nuovo e del meglio. Siamo felici che questo riconoscimento sia stato conferito ad un artigiano, oggi pensionato, del nostro territorio”.

La soddisfazione della Cna

Per Angela Maccarrone, segretaria provinciale della Confartigianato Enna, è un motivo di soddisfazione per il diploma di maestro d’opera conferito a De Rose che considera come un riconoscimento del valore dell’artigianato locale. Ovviamente sodisfatto è anche De Rose, che è “contento di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento per l’attività di artigiano artistico del vetro svolta in 40 anni”.