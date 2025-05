Festa 2 giugno, variazioni nella raccolta rifiuti nei comuni siciliani serviti da Dusty

Il calendario completo dei servizi di igiene ambientale che saranno garantiti in occasione della giornata festiva.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, sono in programma alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata in occasione della festività del 2 giugno.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quella indicata.

PROVINCIA DI PALERMO:

A Termini Imerese resteranno attivi sia il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta che lo spazzamento. Il Centro comunale di raccolta, inoltre, resterà aperto al pubblico dalle 7 alle 12. Saranno sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde.

A Borgetto e a Partinico è in programma la sospensione dei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

A Santa Flavia resteranno aperte al pubblico soltanto le Isole ecologiche mobili di Sant’Elia, Piano stenditore, Stazione Santa Flavia, Cimitero e l’Ecopunto di Via Indro Montanelli. Sospesi tutti gli altri servizi.

PROVINCIA DI CATANIA:

A Gravina resteranno attivi soltanto i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e lo spazzamento meccanizzato.

A Misterbianco saranno garantiti porta a porta e spazzamento. Il Numero Verde non sarà operativo, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti sarà sospeso e il Centro comunale di raccolta resterà chiuso.

A Motta S. Anastasia e a Santa Maria di Licodia, Dusty espleterà il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta e lo spazzamento. Non sarà attivo il Numero Verde. Il ritiro dei rifiuti ingombranti non è previsto da calendario.

Stesse variazioni di calendario sono previste anche a Paternò dove, in aggiunta, il Centro comunale di raccolta resterà aperto al pubblico.

A San Gregorio sarà garantito solo il servizio porta a porta.

A Valverde e a San Giovanni La Punta, invece, oltre alla raccolta dei rifiuti porta a porta sarà garantito anche lo spazzamento.

PROVINCIA DI SIRACUSA:

Ad Avola sarà garantita la raccolta dei rifiuti porta a porta e resteranno operativi dalle 8 alle 13 il Centro comunale di raccolta e il Centro di riuso. Non verranno espletati, invece, i servizi di spazzamento e di ritiro rifiuti ingombranti. Il Numero verde non sarà attivo.

A Pachino Dusty garantirà il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento, invece, riguarderà soltanto il centro storico e il borgo di Marzamemi. Tutti gli altri servizi di igiene ambientale saranno sospesi e il Numero Verde non sarà attivo. Infine, Centri comunali di raccolta, Centri di riuso e Isole ecologiche resteranno chiusi.

A Portopalo di Capo Passero sarà attivo soltanto lo spazzamento e sarà espletato il ritiro dei rifiuti come da calendario solo per le utenze commerciali. Tutti gli altri servizi di igiene ambientale saranno sospesi e il Numero Verde non sarà attivo. Infine, Centri comunali di raccolta, Centri di riuso e Isole ecologiche resteranno chiusi.

CALTANISSETTA:

A Caltanissetta resteranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e lo spazzamento che sarà limitato alla zona del centro storico. L’Isola ecologica fissa, inoltre, resterà aperta al pubblico. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.