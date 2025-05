Pd, Tamburella e Colaleo segretari dei circoli di Enna Alta e Enna Bassa

Sono Mattia Tamburella, 30 anni, e Lillo Maria Colaleo, 34 anni, i due segretari del Pd, rispettivamente di Enna Alta ed Enna Bassa, eletti ieri al termine dei congressi che si sono conclusi ieri.

Chi sono i due segretari

Colaleo, avvocato, è componente dell’esecutivo provinciale, ha avuto già ruoli nazionali nelle organizzazioni giovanili ed è impegnato attivamente da anni nel mondo dell’associazionismo e del sociale.

Tamburella, lavoratore dipendente, è stato dirigente territoriale dei giovani democratici ed è impegnato in ambito sociale e associativo.

Secondo quanto fanno sapere dal Pd di Enna, “ad Enna Bassa, su 329 aventi diritto, hanno votato 172 iscritti, “ad Enna Alta, su 308 aventi diritto, i votanti sono stati 181. In entrambi i circoli c’era un unico candidato.

Il sostegno a Barbagallo

“Parallelamente, si è registrato – dice il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara – un chiaro e forte sostegno ad Anthony Barbagallo per la segreteria regionale del PD Sicilia. La lista regionale a suo supporto ha ottenuto un ampio consenso complessivo ad Enna Bassa e ad Enna Alta. Questo supporto è stato rafforzato anche dalla presenza di Stefania Marino, deputata nazionale del PD e figura di rilievo nel panorama politico, capolista a suo sostegno nella lista per l’assemblea regionale”.

Seminara, “rilancio dell’azione sul territorio”

“Questi congressi rappresentano un momento cruciale per il rinnovamento – ha aggiunto Seminara – e il rilancio dell’azione politica sul territorio. Stiamo lavorando con impegno per coinvolgere sempre più i giovani e le energie fresche della nostra comunità, preparandoci al meglio per le prossime elezioni comunali. Enna ha dimostrato di essere pienamente presente e attiva nel dibattito e nelle scelte del Partito Democratico a livello regionale e nazionale.”