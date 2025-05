Il piano su Enna alta, De Luca apre ai sindacati e agli Ordini

“Nessuna esclusione, ma primo approccio con parti più interessate con cui c’è collaborazione continua”. Lo afferma l’assessore del Comune di Enna, Nicola De Luca, in merito alle proteste di Cgil, Cisl e Uil, che non hanno preso parte al tavolo per la pianificazione di Enna alta.

Le parole dell’assessore De Luca

L’esponente dell’amministrazione comunale ennese, che rivendica il metodo della “concertazione, pianificazione e condivisione” accoglie con favore la richiesta “di partecipazione delle forze sindacali, a voler contribuire a una discussione per la pianificazione e la programmazione a breve medio e lungo termine, del nostro centro storico, dal punto di vista turistico culturale e della ormai concreta presenza di una facoltà della UNIKORE”.

L’invito agli ordini professionali

L’assessore al Comune di Enna, inoltre, apre ad altri soggetti per la definizione del futuro del centro storico. “Riteniamo anche che, lo stesso spirito propositivo di collaborazione e condivisione, sui temi sopra descritti possa nascere con gli ordini tecno-professionali, per una ampia visione del tema con ulteriori suggerimenti. Quindi ci sarà nel prossimo futuro, occasione di coinvolgere quanti, vogliano dare supporto pragmatico concreto e fattivo, per una idea di parte alta della città quanto più condiviso possibile”