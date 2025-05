Racchette in classe ad Enna in cerca del nuovo Sinner

C’è qualcosa di magico nel tennis italiano e i risultati di questi giorni al Roland Garros continuano a dimostrarlo. Uno sport che si sta diffondendo a macchia d’olio all’insegna dei record inanellati da Jannik Sinner e Jasmine Paolini e di una Federazione Italiana Tennis che sta vivendo un invidiabile periodo di

prosperità sportiva.

Racchette in classe

E’ in tale contesto che si registrano diverse iniziative anche a livello locale, a cominciare da quella in corso dal mese di aprile presso l’Istituto Comprensivo De Amicis di Enna guidato dal Dirigente scolastico Marinella Adamo. “Racchette in classe” è il nome del progetto che vede impegnati gli istruttori ennesi di tennis Fabrizio Costanzo, Andrea Branciforti e Luca Bonasera attraverso mini lezioni impartite direttamente a scuola, ma anche piccoli stage extra-curriculari svolti presso i campi di Villa Pisciotto.



La finalità del progetto è quella di far conoscere la disciplina sportiva, le sue regole, i suoi riti e i suoi aspetti educativi. Per il dirigente scolastico Marinella Adamo, “tutti gli sport hanno una componente educativa e formativa ma nel tennis è molto evidente il fair play, un principio che incoraggia la lealtà, il rispetto per l’avversario e le regole del gioco, oltre a promuovere uno spirito sportivo positivo.

Questo significa giocare in modo onesto, rispettare le decisioni dell’arbitro e riconoscere la sconfitta con dignità”.

Le altre scuole

Il successo dell’iniziativa suggerisce ai suoi promotori di estendere il progetto anche alle scuole dell’infanzia con progetti mirati che potranno essere attivati con l’avvio del prossimo anno scolastico, nella speranza che dal Comune di Enna arrivino gli auspicati segnali di collaborazione e sostegno in ordine alle modalità di gestione degli impianti sportivi di Villa Pisciotto.