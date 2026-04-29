Stalking e furto a Enna, arrestato per scontare 1 anno e 7 mesi ai domiciliari
Enna-Cronaca - 29/04/2026
La Polizia ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un ennese, condannato a un anno e sette mesi di reclusione. in via definitiva per stalking e furto, reati commessi a partire dal 2021. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Enna e della Sezione di polizia giudiziaria della Procura. L’uomo è stato rintracciato e accompagnato negli uffici giudiziari
Disposti i domiciliari
Come disposto dall’autorità giudiziaria, il condannato sconterà la pena nella sua abitazione dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.