Stalking e furto a Enna, arrestato per scontare 1 anno e 7 mesi ai domiciliari

La Polizia ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un ennese, condannato a un anno e sette mesi di reclusione. in via definitiva per stalking e furto, reati commessi a partire dal 2021. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Enna e della Sezione di polizia giudiziaria della Procura. L’uomo è stato rintracciato e accompagnato negli uffici giudiziari

Disposti i domiciliari

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il condannato sconterà la pena nella sua abitazione dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.