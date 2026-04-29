Enna, UNSA giustizia rafforza segreteria e punta su precari verso stabilizzazione

Si è svolta, in una sala del Palazzo di Giustizia messa a disposizione dalla presidente del Tribunale Miriam D’Amore, la riunione della Segreteria provinciale UNSA-Giustizia, alla presenza del segretario distrettuale Vincenzo Falsone. Al centro dell’incontro le principali criticità del personale negli uffici giudiziari di Enna e Nicosia, insieme alla situazione logistica e funzionale della struttura ennese. I rappresentanti sindacali locali hanno evidenziato gli interventi di miglioramento in corso, giudicati positivamente nell’ottica di una maggiore efficienza degli uffici.

Precariato: oltre 40 unità a Enna, attesa per stabilizzazione

Ampio spazio è stato dedicato alla questione del personale precario, definita “annosa” dal sindacato. Solo nel capoluogo ennese si contano oltre 40 lavoratori, mentre a livello nazionale la platea supera le 10mila unità. Si tratta, è stato sottolineato, di personale ormai formato e qualificato, per il quale si guarda alla prospettiva di stabilizzazione prevista dal 1° luglio 2026. Nel corso della riunione è stato inoltre evidenziato il confronto ritenuto “soddisfacente” tra il segretario distrettuale Falsone e la presidente del Tribunale, avvenuto prima dell’incontro ufficiale.

Rafforzamento della segreteria e nuove adesioni

Al termine della discussione, il Coordinamento provinciale CONFSAL-UNSA Giustizia ha deliberato l’integrazione della segreteria di Enna, anche alla luce delle nuove adesioni tra il personale precario. È stato cooptato Pietro Vanadia, con il compito di coordinare i lavoratori precari attualmente in servizio presso il Tribunale di Enna. Il sindacato ha ribadito l’impegno a rafforzare l’attività negli uffici giudiziari del territorio, puntando anche su una maggiore azione di proselitismo. Annunciata infine, a breve, un’assemblea con la partecipazione del segretario generale Massimo Battaglia, mentre si attende la firma del nuovo contratto integrativo nazionale di amministrazione, fermo da circa 16 anni.