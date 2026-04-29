Concorso per addetto stampa al Comune di Enna, pressing di Assostampa ai candidati a sindaco

“La sezione di Assostampa Enna, chiede ai candidati sindaco di esprimere la propria posizione riguardo all’inquadramento stabile all’interno del Comune di Enna della figura dell’addetto stampa a garanzia della corretta informazione istituzionale”. Lo afferma in una nota il segretario provinciale del sindacato dei giornalisti, Gianfranco Gravina, che spinge la futura amministrazione comunale di istituire un concorso così come prevede la legge 150.

Il protocollo tra Fnsi e Anci

Di recente, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che punta a rilanciare gli uffici stampa nei comuni garantendo una comunicazione pubblica professionale, trasparente e moderna.

Assostampa: no ad attacchi a giornalisti

Contestualmente, Assostampa Enna in merito alla campagna elettorale per le amministrative “ricorda l’importanza e terzietà del ruolo dell’informazione a garanzia del confronto democratico”, inoltre “stigmatizza i tentavi di strumentalizzazione della stessa con attacchi più o meno indiretti ai colleghi che semplicemente svolgono il proprio ruolo”