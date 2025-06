Le letture sotto gli alberi con i bambini tra sogno e cura dell’ambiente

“Abbiamo sognato uno spazio verde all’interno dell’area urbana di Enna per creare un luogo di incontro dove nutrire un rapporto equilibrato e consapevole tra le persone e delle persone con le piante e le altre creature. Abbiamo sognato insieme questo piccolo bene comune e insieme abbiamo messo a dimora 50 alberi, per la sua vita futura. Adesso abbiamo iniziato il tempo della cura”.

L’appuntamento al giardino di Dafne di Pergusa

Fenisia Mirabella, presidente dell’Associazione Amici della Festa del libro-Il sasso nello stagno racconta così l’appuntamento che si è tenuto sabato scorso , al giardino di Dafne a Pergusa, area affidata alle associazioni dal Comune di Enna, dedicato ai più piccoli con “Pagine e manine sotto il salice”, a cura dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, in collaborazione con Biblioinsieme per “Il Maggio dei Libri – Cepell insieme alle associazioni partner del progetto “Leggere gli alberi e piantare una foresta”, vale a dire il Biodistretto degli Erei, SAE, La Quercia, Garage Arts Platform e Mondoperaio. I giorni precedenti all’iniziativa sono stati tutti un lavorio collettivo con la sfalciatura e la manutenzione del Giardino di Dafne e la partecipazione straordinaria dei ragazzi e degli operatori di Montika Fattoria Sociale.

Il progetto

“Il loro lavoro appassionato ha reso questo spazio destinato a verde pubblico, il Giardino di Dafne, che il Comune di Enna ci ha concesso in affidamento, un luogo incantato, dove passeggiare, sostare all’ombra dei salici o dei cipressi, respirare, leggere e narrare e accogliere i bambini e le bambine, il nostro futuro. – aggiunge la Mirabella – Grazie cari amici, il lavoro collettivo è un bellissimo gesto di amore verso il territorio. La vostra presenza ci ha dato la certezza che un futuro diverso è possibile!” . L’iniziativa nell’ambito di un progetto dal tema “Io credo nei sogni, solo i sogni cambiano il mondo” si snodano nell’alveo del programma Biblioinsieme, promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, insieme a numerose associazioni del terzo settore. Il progetto, è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Un laboratorio per bambini

L’attività realizzata a Pergusa , pensata per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, ha riguardato le letture ad alta voce, giochi narrativi, un laboratorio espressivo e uno spazio dedicato al book crossing rivolto a genitori e accompagnatori, con una selezione di testi proposti per il loro valore educativo. A guidare l’incontro, la pedagogista Monica Fastuca. “È la prima proposta educativa in continuità con il progetto ‘Leggere gli alberi e piantare una foresta’, ispiratore del XIV Festival del Libro e della Lettura 2025” – afferma Fenisia Mirabella – All’ombra di un bellissimo salice, che funge da rifugio naturale, Monica Fastuca ha guidato i bambini in un’esperienza di ascolto e laboratorio creativo”.

“Letture Vagabonde – biblioteca itinerante solidale è un progetto nato per favorire l’accesso ai libri e valorizzare la dimensione educativa della lettura, del pensiero critico e dell’atto creativo – spiega Monica Fastuca -. Un’iniziativa pensata per bambini, ragazzi e famiglie, soprattutto in territori a rischio povertà educativa, per promuovere il valore della condivisione e della relazione attraverso la letteratura”.