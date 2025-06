Poste, nuovi Cap per Calascibetta e Aidone

Poste Italiane informa che da oggi nella provincia di Enna sono operativi i nuovi Codici di Avviamento Postale (CAP) attribuiti ai Comuni di Calascibetta e Aidone. I CAP attualmente in uso resteranno comunque in vigore per almeno dodici mesi.

In particolare, al Comune di Calascibetta è stato attribuito il CAP 94021 e al Comune di Aidone il CAP 94020.

Il sistema CAP, introdotto in Italia nel 1967, cambia anche in funzione dell’istituzione di nuove province e comuni per assicurare il trattamento automatizzato nella fase di smistamento fino alla consegna ai cittadini da parte del portalettere.

È importante indicare in modo puntuale su ogni invio il Codice di Avviamento Postale. Per conoscere i nuovi CAP della propria zona ci si può anche rivolgere all’ufficio postale, contattare il Call Center al numero gratuito 803.160 o consultare il sito poste.it.