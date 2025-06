Troina al centro del mondo con le nozze internazionali, “non c’è solo la Sicilia del mare”

E’ diventata virale la notizia del matrimonio internazionale celebrato nei giorni scorsi a Troina. A pronunciare il sì di Jurgen Peter Bartelink, vice Ambasciatore dell’ambasciata olandese in Nigeria, e della neo moglie, Linden Maaike, che hanno invitato alla cerimonia ed al ricevimento in un noto agriturismo locale, un centinaio di ospiti.

C’era l’ambasciatore tedesco

che fanno parte del corpo diplomatico di almeno 10 paesi, tra questi anche l’ambasciatore tedesco, che non ha voluto mancare al giorno più bello della vita del suo collega ed amico olandese. Un successo di immagine ed economico per la città di Troina: tanti gli artigiani ed i commercianti che hanno lavorato per questo matrimonio, tra cui i parrucchieri, molto apprezzati dalle ospiti.

Il sindaco

“C’è una Sicilia diversa rispetto – dice a ViviEnna il sindaco di Troina, Alfio Giachino – a quella più nota delle zone costiere, quella dell’entroterra, colma di beni naturalistici. Nel tempo, abbiamo realizzato una campagna promozionale e di immagine del territorio che comincia a dare i suoi frutti con eventi capaci di portarci ritorni economici importanti”.