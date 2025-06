Chiusura centri dentistici, Marano (M5s) deposita interrogazione parlamentare all’Ars

Iniziativa della deputata regionale in qualità di presidente dell’Intergruppo parlamentare all’Ars per la Tutela dei Consumatori: “Garantire ai cittadini il diritto alla salute”

“Sto seguendo da giorni e con la massima attenzione l’incredibile vicenda relativa alla improvvisa chiusura in Sicilia di una nota catena di studi dentistici. Ho appena depositato un’interrogazione in qualità di presidente dell’Intergruppo parlamentare all’Ars per la tutela dei consumatori. Bisogna garantire il diritto alla salute e dare risposte precise a tutti quei cittadini che si erano affidati a questi centri, di fatto pagando in parte o in toto per dei servizi e delle cure che non hanno poi ricevuto”.

Lo afferma Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle.

Il Codacons si è attivato portando avanti azioni legali a tutela dei pazienti danneggiati e depositando nuovi atti nelle Procure di Palermo, Catania, Messina, Ragusa e Trapani. “Ci stiamo muovendo in sinergia con le associazioni dei consumatori – commenta la deputata – con un obiettivo comune: garantire il diritto alla salute”.

“Metteremo in atto – conclude Marano – tutti gli strumenti in nostro possesso per far sì che il governo regionale si attivi per trovare una soluzione che tuteli queste persone”.