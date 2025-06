Lavori, chiusure in viale Diaz e sulla Monte Cantina

A partire da domani, 6 giugno dalle 7, vigerà il divieto temporaneo di transito veicolare a Enna nel tratto di viale Diaz antistante la rotatoria all’intersezione con il Corso Sicilia (c/o autoparco SAIS). Lo stabilisce un’ordinanza del Comune di Enna per consentire i lavori di manutenzione condotta idrica presso la rotonda di Corso Sicilia da parte di AcquaEnna.

Il percorso per i mezzi pesanti

I mezzi pesanti provenienti dal corso Sicilia, come spiegano dal comando della Polizia municipale, non potranno impegnare la rotonda in direzione via delle Scienze ma dovranno obbligatoriamente percorrere il viale Diaz, così come i bus che escono dall’autoparco SAIS e/o provenienti dal Corso Sicilia, salvo diversa organizzazione delle corse urbane/extraurbane con eventuale spostamento nel terminal di Enna bassa.

La bonifica su Monte Cantina

Il Comando comunica, inoltre, che, al fine di consentire i lavori di decespugliamento e scerbamento lungo la strada di arroccamento “Monte-Cantina”, la stessa sarà chiusa al transito veicolare nei giorni 13 e 14/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 e comunque fino a cessate esigenze. In particolare sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nella stessa dall’intersezione con la rotatoria di via Libertà all’intersezione con la via Pergusa, ad eccezione dei residenti e dei titolari degli esercizi commerciali attivi lungo il tratto stradale interessato.