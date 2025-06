Progetto “Prodigi”, seminario nell’auditorium della Kore

Sabato 7 giugno 2025, dalle 10, nell’auditorium “Antonino Scelfo” del Plesso E dell’Università degli Studi Kore di Enna, si svolgerà il seminario del progetto “Prodigi”, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

Il progetto – che avrà durata 15 mesi e vede Anpas Sicilia come capofila e partner il dipartimento di protezione civile della Regione siciliana, la Federazione Misericordie Sicilia e l’associazione Vigili del fuoco in congedo Sicilia – ha tra gli obiettivi il potenziamento delle competenze digitali di 600 volontari con percorsi formativi di base e avanzati per migliorare la risposta nelle emergenze.

Durante il seminario verrà presentato anche il nuovo software “Neptune”, ancora in fase di sviluppo da parte del partner digitale “EHT”, che sarà utilizzato per la gestione delle risorse umane durante le emergenze, la loro localizzazione e che fornirà una puntuale analisi statistica, in tempo reale, sugli interventi dei volontari.

A moderare il seminario ci sarà Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia, interverranno Lorenzo Colaleo, presidente Anpas Sicilia, Santino Mondello, presidente Federazione Misericordie Sicilia, Vanessa D’Arpa, presidente Associazione vigili del fuoco in congedo mentre, a seguire, Salvo Nicosia, responsabile comunicazione e coordinatore didattico “Prodigi”, illustrerà tutte le fasi del progetto mentre Antonino Lo Burgio, responsabile di progetto per EHT, presenterà l’idea della piattaforma Neptune. A concludere i lavori Salvo Cocina, dirigente del dipartimento di protezione civile Regione siciliana.

Al seminario è stato invitato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra

pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal

PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.