Segnalazione urgente e richiesta di intervento per perdita fognaria e scorrimento superficiale nel quartiere Capra di Leonforte – Via Regalbuto/Letizia Milani. rischio ambientale e per la pubblica incolumità

Tipo segnalazione: Pericolo

Spett.le AcquaEnna s.c.p.a.

Via Giuseppe Libetta, 8

94100 Enna

PEC: acquaenna@pec.acquaenna.it

e, per conoscenza:

Comune di Leonforte

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

S.E. il Prefetto di Enna

protocollo.prefen@pec.interno.it

ASP di Enna – Dipartimento di Prevenzione

protocollo.generale@pec.asp.enna.it

Oggetto: Segnalazione urgente e richiesta di intervento per perdita fognaria nel quartiere Capra di Leonforte – Via Regalbuto/Letizia Milani. rischio ambientale e per la pubblica incolumità

I sottoscritti firmatari della presente in condivisione con l’iniziativa del sig. Adriano Maurizi, nato a Catania il 02/03/1967 e residente a Leonforte in Via Catenanuova 92, primo firmatario, segnalano quanto segue.

Nel quartiere Capra del Comune di Leonforte, in corrispondenza del tratto di collettore fognario ubicato tra via Regalbuto e via Letizia Milani, immediatamente adiacente al condominio di Via Catenanuova 9, si manifesta una grave situazione di pericolo sanitario e ambientale.

In data 12 giugno 2024, un incendio sviluppatosi nell’area ha causato l’esplosione di un tratto del collettore fognario, nonché il crollo parziale di strutture in cemento armato di contenimento. A causa dell’emergenza, il Sindaco ha disposto l’evacuazione cautelativa di 37 persone del nostro condominio, con lo sgombero delle vie adiacenti fino al 14 giugno.

Ad oggi, nessun intervento di ripristino, bonifica o messa in sicurezza risulta essere stato effettuato. I manufatti esplosi, presumibilmente in condizioni statiche compromesse, sono facilmente accessibili a chiunque, e vengono abitualmente frequentati da bambini e ragazzi, ignari dei gravi pericoli che tali strutture comportano.

La situazione è ulteriormente aggravata da una perdita fognaria attiva, che determina lo scorrimento superficiale di liquami nella zona, con evidenti conseguenze in termini di inquinamento ambientale, rischio sanitario e pregiudizio per la pubblica incolumità.

Si tratta di una zona residenziale, seppur periferica, vissuta quotidianamente da famiglie, minori e cittadini che meritano condizioni minime di sicurezza e decoro urbano.

Alla presente si allegano fotografie scattate dai balconi delle nostre abitazioni, a riprova della gravità della situazione e della totale assenza di misure di contenimento, segnalazione o protezione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede un immediato intervento da parte di AcquaEnna s.c.p.a. e delle Autorità competenti, volto a:

• Ripristinare il tratto di collettore danneggiato e interrompere la perdita fognaria;

• Bonificare l’area contaminata dai liquami;

• Mettere in sicurezza le strutture esplose, con eventuale verifica statica e interdizione dell’accesso;

• Installare adeguate barriere fisiche e segnalazioni di pericolo.

Appare evidente che sussistano gravi elementi in ordine alla tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana e della salubrità ambientale, per cui ci riserviamo, in difetto di immediati provvedimenti, di adire le competenti Autorità Giudiziarie e Sanitarie per la tutela dei diritti dei residenti.

Restando in attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Leonforte, 28/05/2025

Adriano Maurizi

Luogo: Via catenanuova, LEONFORTE, ENNA, SICILIA