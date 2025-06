Piano anti incendi e lotta ai piromani, vertice in Prefettura

Si è tenuta in Prefettura una riunione tecnico-operativa, presieduta dal prefetto, Maria Carolina Ippolito, sulla campagna antincendi boschivi per la stagione estiva 2025. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni della provincia, della Protezione civile Regionale, del corpo Forestale, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna e degli altri Enti coinvolti nell’attività di prevenzione anti-incendio.

Le direttive del prefetto

Il Prefetto ha rappresentato la necessità di un coordinamento e di una cooperazione più estesa, che coinvolga, in particolare, i Comuni e tutti gli Enti coinvolti nella lotta attiva agli incendi boschivi. Il Prefetto ha, poi, proceduto ad illustrare i contenuti della recente Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, con la quale si invitano le componenti del sistema alla massima condivisione delle informazioni e al coordinamento delle forze in campo.

Il Prefetto ha poi invitato i Sindaci e i rappresentati dei Comuni ad adottare ogni utile misura preventiva, tesa alla pulizia e manutenzione dei bordi stradali, dei campi incolti e di qualsiasi altro luogo pericoloso, nonché a predisporre o aggiornare tempestivamente i piani comunali di protezione civile, ricorrendo anche a quelli di carattere speditivo, con specifico riferimento al rischio incendi di interfaccia urbano rurale.

Piano anti piromani

Su input del Questore, il Prefetto ha inoltre sollecitato le amministrazioni comunali a rendersi parte attiva nella segnalazione di soggetti colti ad appiccare incendi o sospettati di preparare o di aver predisposto degli inneschi.

Le istituzioni presenti hanno convenuto in merito alla necessità di una attività di prevenzione e contrasto agli incendi, il più possibile orientata ad uno spirito di collaborazione, anche mediante l’ausilio delle nuove tecnologie, utili sia per la manutenzione boschiva che per intercettare i piromani.

Nel concludere la riunione, il Prefetto ha esortato le Amministrazioni comunali a non sottovalutare i rischi derivanti dalla mancata adozione delle misure preventive, invitandole a sensibilizzare la popolazione a non adottare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità.