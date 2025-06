Sciascia, Buttitta e Camilleri rivivono nella performance di Villarosa

Anche Sciascia, Buttitta e Camilleri saranno i protagonisti dell’evento di domani (7 giugno 2025) a Villarosa, nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale del Rocca Di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca Di Cerere Geopark. La realtà immersiva consente ai visitatori di ascoltare le parole dei tre noti autori letterari siciliani su storie della nostra terra. L’appuntamento è fissato per le 9.15 con l’introduzione alla matrice Geologica di Villarosa e alla sua storia a cura di Salvatore Chilardi, coordinatore della attività didattiche del progetto Si.M.GEO del RdCUGG.

Alle 9:30, avrà inizio il laboratorio teatrale per giovani dai 7 ai 13 anni, a cura di Dario Scarpati, scrittore, attore e regista, al Treno Museo di Villarosa. Gli argomenti di sviluppo saranno: emigrazione, estrazione, memorie e tradizioni. Durante il corso della mattinata, verranno allestiti giochi teatrali di conoscenza e alcuni esercizi base di performance teatrale, per costruire lo scheletro delle narrazioni. A seguire, verrà organizzata un’esplorazione del treno museo alla ricerca di idee, stimoli e sensazioni utili per la costruzione di racconti e per la messa in atto delle prime improvvisazioni.

Le attività riprenderanno alle 16 con le prove generali per la messa in scena dello spettacolo. Seguiranno alle ore 17:30 i saluti istituzionali del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e del Comune di Villarosa. Alle 17.40 il sito verrà aperto al pubblico e si procederà con una piccola rappresentazione finale nello spazio antistante il treno.

Alle 18.45, si procederà con l’introduzione alla matrice Geologica di Villarosa e alla sua storia a cura di Giuseppe M. Amato, coordinatore scientifico del RdCUGG. Alle 19, è prevista l’esibizione dell’Associazione culturale l’Arpa di Enna con “Voci in transito” – Memorie e destini in viaggio di una stazione siciliana” Un percorso immersivo e suggestivo della durata di 35 minuti, dove grazie alle parole di Sciascia, Buttitta, Camilleri e altri autori e autrici, cinque attori e un musicista, con voce e percussioni, daranno vita a emozioni e storie che meritano di essere raccontate e ascoltate, per trasmettere tracce significative e durature, soprattutto nelle nuove generazioni.

A conclusione della giornata, un aperitivo conviviale con i prodotti del consorzio Kore Siciliae. Per ampliare l’iniziativa, verrà messa a disposizione l’apertura a Villapriolo delle Case Museo.