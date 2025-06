Troina scende in piazza per la pace

Si terrà sabato, con inizio alle ore 18, in piazza Falcone e Borsellino, la manifestazione “Per la pace

e contro le guerre” organizzata dal Comitato Civico per la Pace. La manifestazione di Troina è stata pensata in piena autonomia e prima della manifestazione pro Palestina che si svolgerà a Roma, lo stesso giorno, per iniziativa di Pd, M5S e AVS.

Il documento

Anche i temi delle due manifestazioni sono diversi, ma non contrapposti. Quella di Roma è per la Palestina, mentre quella di Troina e per la pace e contro le guerre nel mondo, comprese quelle che si combattono in Medio Oriente. Il comitato, che si autodefinisce civico perché non si identifica

in nessun partito, ha redatto un documento nel quale spiega i motivi per i quali lancia l’appello alla

mobilitazione rivolgendosi a quanti hanno a cuore la pace e sono contrari alla guerra. Nel mondo si

combattano 50 guerre locali. “Il rischio che tutte queste guerre locali si trasformino nella terza guerra

mondiale, che pone fine alla storia dell’umanità intera sulla terra, è un rischio incombente”, si legge nel

manifesto del Comitato Civico per la Pace. Dietro questi 50 conflitti locali “ci sono le grandi potenze

economiche e militari mondiali, in competizione tra loro per definire un nuovo scenario internazionale nel

quale assicurarsi posizioni di dominio”.

La corsa agli armamenti

Questi conflitti locali e la corsa agli armamenti delle grandi, media e piccole potenze, per il Comitato civico, costituiscono un segnale preoccupante per la pace nel mondo. Ad essere dotati di testate nucleari non sono soltanto le grandi potenze. Nel mondo ce ne sono 13 mila. Stati Uniti d’America e Federazione Russa ne possiedono il 90 per cento. La potenza distruttiva di una sola di queste testate nucleari è cento volte superiore a quella delle due bombe atomiche che gli Sati Uniti d’America fecero cadere sulle due citta giapponesi di Nagasaki e Hiroshima il 6 e il 9 agosto 1945 cancellandole dalla faccia della terra. Per questo motivo, si legge nel manifesto, è nato il Comitato Civico che intanto chiede “al Consiglio Comunale di Troina di prendere una chiara posizione a favore della pace e contro la guerra”.