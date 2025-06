Sit in per la pace a Troina, Comitato, “Consiglio prenda posizione”

Il Comitato Civico per la Pace – Troina ha deciso di organizzare per il 7 giugno alle 18 in piazza Falcone Borsellino un sit in “per la pace e contro le guerre”. Contestualmente, chiede al Consiglio Comunale di Troina di prendere una chiara posizione a favore della pace e contro la guerra.

La terza guerra mondiale a pezzi

Per il Comitato, “non ci sono solo le due guerre che si combattano in Medio Oriente, dove a Gaza e in Cisgiordania il governo israeliano guidato da Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir sta attuando il genocidio del popolo palestinese con il pretesto di distruggere Hamas, e in Ucraina, nel cuore dell’Europa” ma, come spesso ha detto papa Francesco, si è di fronte ad terza guerra mondiale a pezzi”.

La minaccia nucleare

Nell’analisi del Comitato di Troina, le responsabilità sono delle” grandi potenze mondiali economiche e militari, dotate di micidiali armamenti nucleari, in competizione tra di loro per definire un nuovo scenario internazionale nel quale assicurarsi posizioni di dominio”.