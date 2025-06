Asp, terna di nomi per la direzione sanitaria

Il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, nominerà nel giro delle prossime ore, il nuovo direttore sanitario che prenderà il posto di Emanuele Cassarà, andato in pensione.

Chi è in lizza, c’è Ciotta da Sciacca

Il manager dell’azienda sanitaria, contattato da ViviEnna, fa sapere che, al momento, non ha firmato alcuna delibera per l’affidamento dell’incarico. A quanto pare i nomi in lizza sono tre, tra cui Ennio Ciotta, 53 anni, alla guida del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Sciacca, gli altri due sono top secret ma ci sarebbe anche un siracusano in lizza, del resto Zappia conosce bene la realtà aretusea per via della sua esperienza nelle vesti di commissario