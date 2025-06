Calcio, Greco, “un tavolo per salvare l’Enna, tante risorse per i lavori al Gaeta”

Un tavolo per salvare l’Enna calcio. Lo chiede il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, in merito all’appello lanciato nei giorni scorsi dalla dirigenza gialloverde che, da sola, non intende portare avanti il progetto calcistico iniziato 9 anni fa, culminato con la storica promozione in D di 12 mesi fa e con la salvezza delle settimane scorse.

Nell’analisi di Greco, attorno questo tavolo, rigorosamente pubblico, dovrebbero sedersi “il presidente Stompo, il dirigente Montesano e l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Di Pietro e dell’assessore Campanile” ma, allo stesso tempo, “aperto a tutte le parti politiche e sociali della città, finalizzato a salvare la società e la categoria”.

La scadenza

C’è una scadenza per l’iscrizione dell’Enna al prossimo torneo di D: il 10 luglio. Il consigliere del Pd chiede, però, chiarezza “sullo stato della società, anche dal punto di vista economico-finanziario, dando alla cittadinanza le risposte che merita e permettendo a tutti gli attori in causa di studiare una strategia concreta”.

Perché ridursi all’ultimo?

Non mancano anche delle osservazioni da parte del consigliere del Pd, a cominciare dalle “responsabilità che hanno portato la squadra giallo-verde, nonostante l’agognata salvezza, a ridursi all’ultimo per evitare lo scioglimento ci sarà modo e tempo di discutere”.

I lavori al Gaeta

Inoltre, Greco sostiene che l’operazione salvezza dell’Enna calcio serve anche a non rendere vani “tutti gli sforzi di questi anni: su tutti, quelli economici per l’adeguamento dello stadio Gaeta, sostenuti dalla collettività attraverso lo stanziamento di fondi pubblici che sarebbero potuti essere spesi, ad esempio, per il miglioramento della viabilità interna”.