Francesco Trainito entra nella Giunta Provinciale di Confcommercio Catania

La Confcommercio Ascom Gela esprime grande soddisfazione per l’elezione di Francesco Trainito, attuale Presidente di Confcommercio Ascom Gela e già Presidente di Unione Confcommercio Sicilia, quale componente della Giunta provinciale della Confcommercio di Catania per il quinquennio 2025-2030.

Si tratta di un importante riconoscimento al valore del lavoro svolto in questi anni dal Presidente Trainito, da sempre in prima linea nella tutela e nella promozione del tessuto imprenditoriale locale e regionale. La sua elezione rappresenta non solo un motivo di orgoglio per tutto il territorio gelese, ma anche un’opportunità concreta per rafforzare la rappresentanza delle imprese della provincia all’interno degli organismi di vertice dell’associazione.

A nome del Direttivo e di tutti gli associati, rivolgiamo inoltre le più sentite congratulazioni al Presidente Pietro Agen, riconfermato alla guida di Confcommercio Catania. La sua riconferma testimonia la fiducia e la stima che il sistema confederale ripone nella sua guida autorevole e nella sua visione strategica.

Confcommercio Ascom Gela rinnova il proprio impegno a collaborare con tutti i livelli dell’organizzazione per continuare a sostenere il commercio, i servizi e il turismo, settori chiave per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Confcommercio Ascom Gela