Smottamento a Valguarnera, sopralluogo dei tecnici: “Non ci sono pericoli”

Smottamento sopra le grotte: allarme al momento rientrato. La situazione è sotto controllo dopo i rilievi tecnici; i sopralluoghi escludono pericoli. Dopo la segnalazione di un cittadino avvenuta domenica scorsa, attorno all’area delle note grotte all’ingresso sud di Valguarnera, la zona è stata oggetto di attenti sopralluoghi.

Verifiche tecniche sull’area

Lo smottamento che coincide con la parte sottostante del parcheggio di un importante centro commerciale, è stato analizzato attentamente lunedì e martedì dai tecnici comunali, dalla Polizia Municipale e dai periti incaricati dalla struttura privata.

Le cause del fenomeno

Il comandante della Polizia Municipale, Rino Scarpaci -interpellato- ha rassicurato la cittadinanza: «Si tratta -ha detto- di un lieve scivolamento superficiale del terreno, causato dalle intense piogge dei giorni scorsi. La situazione è in ogni caso monitorata costantemente, quello che posso dire è, che al momento dalle risultanze dei sopralluoghi, non si registrano criticità per la sicurezza.

Monitoraggio continuo

Ma nonostante l’esito positivo del sopralluogo- aggiunge- proseguirà il monitoraggio costante dell’area sia da parte dei tecnici comunali che della struttura commerciale per garantire la tutela di tutti. Quello che posso rassicurare è che al momento non ci sono criticità».