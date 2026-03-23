I danni del maltempo, costone all’ingresso di Valguarnera sotto osservazione

La pioggia battente che sta flagellando Valguarnera da alcuni giorni ha cominciato a lasciare dei segni. Un cittadino valguarnerese ha segnalato nel pomeriggio di ieri, attraverso social, un possibile smottamento su un costone all’ingresso del paese, lato sud, corredandola con alcune foto.

La segnalazione

“Non voglio creare alcun allarmismo- ha detto- ma è giusto che gli organi preposti controllino la situazione, visto quanto sta succedendo in altre parti della Sicilia”.

Le verifiche

La segnalazione è stata prontamente inoltrata e le autorità hanno già avviato le prime verifiche recandosi sul posto per accertare e valutare eventuali interventi necessari con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza.