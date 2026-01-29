Polizia municipale di Troina, Manuela Treccarichi nuovo comandante
Troina - 29/01/2026
Il Comune di Troina ha un nuovo comandante della Polizia Municipale. Dopo aver superato il concorso pubblico bandito nei mesi scorsi, l’avvocata Manuela Treccarichi ha firmato oggi il contratto di lavoro che la ufficializza alla guida del Corpo.
Il sindaco
Il sindaco sottolinea come l’arrivo del nuovo comandante rappresenti un passaggio importante per il Comune, evidenziando fiducia nelle capacità professionali di Treccarichi. “Sono assolutamente convinto – viene evidenziato – che il neo comandante abbia la competenza, la professionalità e l’equilibrio necessari per svolgere un grande lavoro al servizio della comunità”.
Le altre assunzioni
Nel frattempo, l’amministrazione annuncia che nelle prossime settimane proseguirà senza rallentamenti il programma di concorsi pubblici già avviato, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’organico comunale e migliorare la qualità dell’azione amministrativa.