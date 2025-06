Savoca eletto presidente della Cna Enna

Valentino Savoca, ennese e titolare di una rilevante impresa di installazione di impianti elettrici, è stato eletto domenica presidente della Cna Enna nel corso di una partecipata Assemblea svoltasi presso l’Auditorium Colajanni dell’Università Kore.

«Rappresenterò un’organizzazione autorevole, in continuità con chi mi ha preceduto e con il coinvolgimento delle tante imprese che vivono la CNA – ha dichiarato subito dopo la sua proclamazione – La CNA del fare continuerà con il mio mandato.»

All’Assemblea hanno partecipato numerose autorità civili e militari, insieme a oltre 150 tra delegati e ospiti, che hanno affollato una sala gremita. Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale, omaggiato dal Maestro Interisano, sono arrivati i saluti istituzionali: quelli del Comune di Enna, portati dall’assessore alle Attività Produttive Nico De Luca, «legato alla CNA da un intenso rapporto di collaborazione per le numerose iniziative condivise e per una visione dello sviluppo che ci accomuna», e quelli del neo Presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, che ha «ribadito l’importanza dei corpi intermedi, convinto che insieme si possano individuare le strategie necessarie per superare le tante criticità e per ridisegnare un nuovo piano di crescita, che parta dal dare sostegno e fiducia all’artigianato.»

Riconoscimenti al lavoro svolto sono giunti anche da Nello Battiato, che nel suo intervento ha sottolineato «l’importanza che la CNA ennese ricopre all’interno del sistema regionale e il valore del contributo offerto dall’organizzazione guidata dal Presidente Scivoli alla CNA Siciliana.»

Molto intensa la relazione del Presidente uscente Filippo Scivoli, l’ultima del suo mandato, che ha più volte commosso la platea, soprattutto nel momento in cui ha ricordato «il lavoro svolto insieme agli uomini e alle donne della CNA». Tanti i temi affrontati: il costo dell’energia, definito «troppo penalizzante per le PMI»; la necessità di una strategia dedicata alle imprese dell’ennese, spesso marginalizzate dalle decisioni politiche in quanto appartenenti alle cosiddette “aree interne”; la problematica viabilità, con riferimento allo «scippo di 900 milioni a favore del Nord Italia»; e infine un forte richiamo alla concertazione con le istituzioni.

Presente anche l’Assessore Regionale all’Energia, Francesco Colianni, che nel suo intervento ha evidenziato il rapporto di collaborazione costruito nel tempo con la CNA, a partire dalla sua esperienza di amministratore locale, e ha garantito l’impegno a mantenerlo anche nel nuovo mandato. Colianni ha sottolineato il ruolo strategico delle comunità energetiche, definite «strumenti centrali per le politiche energetiche», annunciando l’avvio della risoluzione di alcune criticità. Ha inoltre rassicurato sul funzionamento dei dissalatori, che «presto garantiranno l’acqua necessaria alle imprese siciliane e al comparto agricolo».

A chiusura dei lavori è intervenuto il Presidente nazionale Dario Costantini, che, stimolato dal dibattito assembleare, ha pronunciato un appassionato intervento.

«Abbiamo richiesto un aumento dei fondi per l’autoproduzione di energia e strumenti più efficaci per ridurre i costi energetici, rilanciando con forza l’idea della Sicilia come hub energetico», ha affermato.

«Nei giorni scorsi ho incontrato la Presidente Meloni e le ho consegnato il nostro dossier sulle semplificazioni. Con il Ministro per la Pubblica Amministrazione abbiamo concordato che, tra sei mesi, sarà nostro ospite per verificare i risultati ottenuti.»

Al termine dell’Assemblea sono stati consegnati i Premi Efesto 2025, assegnati a personalità che si sono distinte per il loro contributo all’innovazione, al territorio e al Sistema CNA.

Il premio per il contributo al territorio è stato conferito a Salvatore Martorana, per i decenni di attività svolti con il marchio Gregory, oggi riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel settore della moda su misura.

Il riconoscimento per l’innovazione è andato alla società Integra, per il lavoro svolto a sostegno dei processi di modernizzazione e sviluppo delle piccole e medie imprese.

Infine, il premio per il contributo al Sistema CNA è stato assegnato a Gabriele Rotini, attuale Capo di Gabinetto della Presidenza nazionale, per il costante impegno e la vicinanza alla rete territoriale dell’organizzazione.