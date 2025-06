Open studi aperti, evento dell’Ordine degli Architetti di Enna

L’Ordine degli architetti della Provincia di Enna, presenta l’evento promosso dal Consiglio Nazionale

degli Architetti OPEN STUDI APERTI che si terrà ad Enna il 13/14 Giugno.

L’iniziativa nasce come evento dedicato alla committenza, alla cittadinanza, al grande pubblico.

Un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura e per far comprendere alla collettività

l’importanza dell’architettura per la qualità delle nostre città, per la qualità della vita dei cittadini.

Nelle due giornate verranno presentati due interventi che hanno riguardato la rigenerazione urbana

del Viale Nino Savarese e della Piazza delle Rimembranze (Area esterna del castello di Lombardia), il

restauro dei muri del cortile della Maddalena e il cantiere di restauro e recupero del complesso delle

Benedettine.

Programma delle due giornate:

VENERDÌ 13 ORE dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (Piazza antistante l’ingresso del Castello di

Lombardia)

Inaugurazione dell’Evento e saluti Istituzionali;

Dialoghi d’Architettura: presentazione alla cittadinanza, da parte degli architetti progettisti,

di due interventi:

1. Rigenerazione urbana del Viale Nino Savarese e della Piazza delle Rimembranze (Area esterna

del castello di Lombardia) _ Arch. Andrea Caporali

2. Restauro dei muri del cortile della Maddalena_ Arch. Leonardo Russo

Presentazione Mostra collettiva di Architettura: nella magnifica cornice del Castello di

Lombardia a Enna, l’Ordine degli architetti di Enna presenta la mostra collettiva degli

Architetti della provincia di Enna, momento di incontro e di scambio, momento per fare

conoscere alla città il lavoro degli architetti.

Aperitivo Finale

SABATO 14 ORE 10:00 – 13:00 (Piazza Napoleone Colajanni)

Visite in cantiere: Visita guidata del Cantiere di restauro delle Benedettine, “Una

testimonianza di restauro e rigenerazione nel cuore della città” _a cura della ditta

aggiudicataria, “ATI SINCOL S.R.L.- CPC” e della Direzione Lavori, Arch. Lucio Puleo –

Engineering Group srl.

N.B.: La partecipazione alla visita guidata è limitata nel numero di posti

e deve necessariamente essere programmata per ovvi motivi di sicurezza, pertanto a

quanti interessati si chiede di inoltrate una mail con manifestazione di interesse alla

visita alla seguente mail: openstudiapertienna@gmail.com

Per la visita occorre presentarsi muniti di D.P.I., elmetto e scarpe antinfortunistiche.