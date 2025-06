Gaglianesi nel Nord Italia, incontro nel ricordo delle origini

Domenica 8 Giugno si è svolto l’incontro annuale dei gaglianesi in Lombardia, con la presenza del sindaco di Gagliano Castelferrato, Vincenzo Giuseppe Baldi, per celebrare insieme il trentatreesimo anniversario del Circolo dei gaglianesi del nord Italia. Tutti i partecipanti si sono ritrovati in un ristorante di Carugate. La giornata si è svolta in un’atmosfera di convivialità, amicizia e calore tra i partecipanti.

Il ricordo di Capaci

Nell’intervento del presidente, Michele Fiorenza, non è mancato il ricordo dei fatti di Capaci del 23 Maggio 1992, data che coincide con la nascita dell’Associazione. L’intervento del sindaco è stato volto a puntualizzare il legame che tiene sempre vicini i gaglianesi emigrati al nord con a loro terra d’origine. Nel 25° anniversario dell’uscita del libro di Giuseppe Cammarata, il giovane gaglianese morto prematuramente, è stato ricordato con la lettura di tre poesie lette dal poeta Pippo Puma, da Graziella Sottosanti e dalla Piccola Dalia. Si è ricordato anche il Filosofo Giuseppe Saitta nel 60° Anniversatio della morte. Per L’occasione il Circolo ha donato al sindaco due libri, di Saitta e Cammarata, che arricchiranno la biblioteca comunale “Cataldo Abramo” di Gagliano.