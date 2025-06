Terremoto nella sanità, arrestato per concussione il neurologo Millia

Terremoto nella sanità ennese con l’arresto con l’accusa di concussione di Claudio Millia, neurologo, responsabile del Centro diurno per l’Alzheimer dell’ Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina. La misura cautelare, culminata con i domiciliari, è stata eseguita dai carabinieri del Nas di Catania e di Piazza Armerina.

L’inchiesta della Procura di Enna

Si tratta di un’inchiesta coordinata dai magistrati della Procura di Enna che, però, sui contorni della vicenda preferiscono mantenere uno stretto riserbo.

Il percorso politico

Millia è un personaggio molto noto nell’Ennese non solo per la sua attività professionale ma anche per l’impegno politico, essendo stato anche ex consigliere provinciale. Negli anni scorsi, si è avvicinato alla Lega ed all’alba del 2023 venne nominato commissario per la provincia di Enna del partito Lega Salvini Premier salvo poi cedere le redini del partito a Francesca Draià, che dal novembre dello scorso anno guida la Lega nell’Ennese.