Raccolta differenziata a Enna, al via la campagna di comunicazione

Hanno inizio le attività di animazione e comunicazione per la incentivazione della qualità e della quantità della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Enna.

La campagna, realizzata per conto della Società EcoEnnaServizi da parte del centro di Educazione Ambientale Von Humboldt della Legambiente Erei di Enna, vedrà intanto i soci tecnici dell’associazione, che hanno seguito un breve corso di aggiornamento sulle modalità previste per il conferimento delle frazioni anche da parte degli esercizi commerciali ed artigianali presenti in città, girare per le vie cittadine incontrando tutti gli esercenti e confrontandosi con gli stessi nell’ottica di migliorare l’adesione alle regole di conferimento e comprendere quali eventuali difficoltà siano state incontrate dagli utenti nella odierna raccolta.

L’obiettivo è quello di portare la nostra città a percentuali e qualità ancora maggiori di quelle già ottenute anche nell’ottica di poter ulteriormente mitigare l’impatto che la città ha sul Pianeta. Il progetto avrà anche una parte di campagna mirata al coinvolgimento degli enti con presenze collettive (scuole, Università, Ospedale) e dei tanti studenti fuori sede che hanno domicilio in città.