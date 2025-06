Tornano le domeniche in famiglia al Castello di Lombardia

La Pro Loco di Enna ripropone le domeniche in famiglia al Castello di Lombardia, l’evento “Il Castello Incantato” si svolgerà domenica 15 Giugno e riempirà il maniero con risate, chiacchiere, allegria, in collaborazione con “L’isola di Peter Pan” che metterà a disposizione dei bambini gonfiabili, trucca bimbi, laboratori, palloncini, zucchero filato e tantissime attività da svolgere in compagnia dei genitori. Il pomeriggio ci sarà lo spettacolo di magia del Mago Claps. L’intero evento è offerto dalla Pro Loco Proserpina Enna per permettere alle famiglie di rivivere i cortili del Maniero dopo la recente riapertura e sarà aperto al pubblico e gratuito, si svolgerà dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30. È il primo di tanti eventi che la Pro Loco Enna sta mettendo in campo per l’estate ennese. Vi aspettiamo con i vostri pargoli.