Scontro frontale tra due auto che stavano percorrendo la Sp 7/B nel territorio di Assoro. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti, uno di loro, in particolare, è rimasto ferito in modo serio. E’ stato trasportato all’ospedale di Enna con l’ambulanza del 118 mentre l’altro conducente ha riportato solo delle escoriazioni.