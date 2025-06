Sit in per Gaza, Dipietro, “vengo anch’io”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha annunciato la sua partecipazione al sit in per Gaza, organizzato dall’Arci, che si terrà alle 18,30 in piazza Umberto a Enna.

Le ragioni del sindaco di Enna

“Aderisco alla manifestazione “Tutti in piazza: basta complicità” in solidarietà al popolo palestinese, auspicando – dice il sindaco di Enna – la fine immediata dell’intervento militare di Israele nella striscia di Gaza. L’orrore dell’operato dei criminali di Hamas nella mattanza del 7 Ottobre in danno di migliaia di innocenti e la scelta disumana di mantenere dopo un anno e mezzo ostaggi, vivi e morti, negati alle loro famiglie, se mostra tutta l’impotenza della diplomazia internazionale, non può giustificare un minuto di più il massacro di una popolazione inerme. Il diritto di esistere e quello di difendersi di Israele che nessun contesta non può essere declinato nei termini del genocidio del popolo palestinese con una reazione militare al 7 Ottobre che ha superato qualsiasi principio di proporzionalità tra difesa e offesa. Basta”.

Alla manifestazione ci sarà l’opposizione

Alla manifestazione il sindaco troverà tutte le forze dell’opposizione in Consiglio comunale che, nei giorni scorsi, hanno fatto sapere di volerci essere. In piazza anche numerose associazioni, tra cui quelle studentesche.