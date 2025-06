Sit in per Gazza, l’urlo di Enna, “stop ai massacri”

Tanta la partecipazione ad Enna in occasione del sit in Piazza Umberto per lanciare un messaggio di pace e dire stop ai massacri a Gaza. Alla manifestazione, organizzata dall’Arci Petra, hanno aderito numerose associazioni, tra cui quelle studentesche, i partiti del Centrosinistra e l’opposizione in Consiglio comunale.

C’era l’ex senatore Crisafulli

Adesione anche da parte del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che, ieri mattina, in una nota ha affermato di essere al fianco delle rivendicazioni di pace e di stop alla guerra che sta falciando il popolo palestinese. Al sit in di ieri ha preso parte anche l’ex senatore Mirello Crisafulli.

“Riconoscere lo stato Palestinese”

“Quanto sta accadendo – si legge nelle motivazioni della manifestazione dell’Arci – a Gaza è terrificante. Non si può più restare voltati dall’altra parte, complici di così tanti atti disumanitari: chiediamo una presa di posizione da parte di cittadinanza e istituzioni affinché si esiga il cessate il fuoco immediato, la protezione internazionale per le popolazioni di Gaza e Cisgiordania, il riconoscimento dello Stato di Palestina, il rispetto e l’attuazione delle sentenze della Corte Penale Internazionale