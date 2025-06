Polizia, tre nuovi funzionari alla Questura di Enna

Tre nuovi funzionari della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Enna.

Il primo è il Commissario Capo della Polizia di Stato Francesco Muffoletto, 37 anni, nel 2014 ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo e nel 2018 l’abilitazione alla professione forense ottenuta presso la Corte d’Appello di Palermo. Dopo aver frequentato il 108° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, dal 2020 al 2023 ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Amministrazione del XI Reparto Mobile di Palermo; successivamente è stato trasferito presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo, ove ha svolto le funzioni di Funzionario addetto, prima, e Dirigente del I Settore, in un secondo momento.

Il secondo è il CommissarioAnna Poidomani, 28 anni, nel 2022 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania; dal 2022 quale dottoranda di ricerca in Giurisprudenza (internazionale) presso l’Università degli studi di Catania (XXXVIII ciclo) con un progetto di ricerca in diritto penale. Nell’ambito del corso di Dottorato, ha partecipato al progetto RECOVER (Mutual ricognizione of freezing and confiscation orders between efficiency and the file of law) e nel 2024 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Foro di Catania. Dal 10 giugno 2024 al 10 giugno 2025 ha frequentato il 113° Corso di formazione Commissari della Polizia di Stato.

Il terzo è il Commissario Giuliana Caponnetto, 31 anni, nel 2017 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania e nel 2021 l’Abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2022 ha ricoperto i seguenti incarichi: addetto all’ufficio per il processo presso la Corte D’Appello di Catania II Sez. penale, Funzionario amministrativo giuridico – contenzioso e Funzionario amministrativo area III F1.

Da ultimo, nel giugno 2024, ha frequentato il 113° Corso di formazione Commissari della Polizia di Stato.