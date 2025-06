Il giallo a Leonforte, l’uomo è rimasto vittima di un omicidio

E’ rimasto vittima di un omicidio l’anziano di Leonforte, Giuseppe Romano, trovato senza vita nel suo appartamento in via Valenti. Secondo quanto trapela da fonti vicine alla famiglia, il pensionato sarebbe stato colpito con un’arma, presumibilmente un oggetto contundente.

Le tracce di sangue

Ci sarebbero, a supporto di questa tesi, delle tracce di sangue, trovate nell’abitazione, ma ora le indagini della polizia, che si è chiusa a riccio come accade dall’entrata in vigore della legge Cartabia, una norma bavaglio all’informazione, sono concentrate sull’individuazione del responsabile della morte dell’ultrasettantenne e sul possibile movente.

Le ipotesi

Forse l’anziano sarebbe rimasto vittima di una rapina finita in tragedia ma, come spesso accade in circostanze simili, sono al vaglio tutte le ipotesi. Si sta verificando anche se vi sono segni di effrazione alla porta o a qualche altro ingresso della casa.